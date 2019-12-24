Сооснователь и бывший главный исполнительный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик выйдет из состава совета директоров компании и сфокусируется на своем новом бизнесе, а также благотворительной деятельности, пишет The Wall Street Journal.

В сообщении Uber, опубликованном во вторник, отмечается, что Каланик покинет совет директоров 31 декабря 2019 года. Представитель Каланика сообщила, что он продал весь принадлежавший ему пакет акций Uber.

"Очень мало кто из предпринимателей смог создать что-то столь же выдающееся, как Каланик, создавший Uber, - заявил CEO компании Дара Хосровшахи. - Я бесконечно благодарен Трэвису, как основателю Uber, за его проницательность и настойчивость, а также за его компетентность как члена совета директоров. Все в Uber желают ему всего наилучшего".

Каланик ушел с поста CEO Uber в 2017 году под давлением со стороны акционеров после серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В последние годы он развивает стартап CloudKitchens, который занимается строительством кухонь и сдачей их в аренду ресторанам, которые работают только на доставку. По данным осведомленных источников WSJ, в начале 2019 года компания привлекла $400 млн финансирования со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Каланик владел акциями Uber общей стоимостью порядка $3 млрд. Он начал активно продавать свои бумаги в начале ноября, когда было снято шестимесячное ограничение на продажу бумаг ранними инвесторами и сотрудниками компании после IPO.

Акции Uber подешевели более чем на 30% с момента IPO. По данным на 19:40 мск во вторник их цена поднялась на 1,3% - до $30,73.

Напомним, что cуд запретил работу Uber на территории Германии, в компании заявили о несогласии.

Также мы писали о том, что Uber остановил работу в Австрии.