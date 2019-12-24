Пресс-служба группы "Океан Эльзы" отказалась предоставлять информацию о гонораре депутата Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря. Об этом сообщают "Українські новини".

"Страна" и другие издания сообщали, что за концерт музыканты получили около 100 тысяч евро. Поэтому агентство послало в пресс-службу официальный запрос о размере гонорара. Однако та в своем отказе сослалась на коммерческую тайну.

"Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной", - говорится в ответе пресс-службы.

При этом у Вакарчука заверили, что и представляющая интересы группы компания, и сам поющий нардеп предоставляют в определенные законодательством сроки требуемую финансовую информацию и отчеты в соответствующие органы, а также платят налоги.

Скриншот: ukranews.com

Комментировать выступление Вакарчука в Беларуси отказалась и партия "Голос". Хотя и подтвердила, что ее лидер спел на корпоративе в Минске.

Ранее мы писали о том, что Вакарчук и его соратники потратили на себя более ста тысяч из партийной кассы "Голоса".