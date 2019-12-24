Полиция начала уголовное производство в связи с нападениями и давлением на журналистов 24 декабря в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Facebook.

Как уведомили правоохранители, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу и насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений). Санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

"Подчеркиваем: такое противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - пообещали в полиции.

Как писала "Страна", наша журналистка Юлия Корзун, которая находилась на суде, получила угрозы и оскорбления в свой адрес со стороны группы поддержи подозреваемой Кузьменко.

А сотрудника издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера на том же суде радикалы избили ногами и облили мочой.