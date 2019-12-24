Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,5 миллиарда долларов, или на 5,8%, до 82,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 177,7 миллиарда гривен, или на 8,2%, - до 1,991 триллиона гривен. В том числе в ноябре объем госдолга вырос на 1 миллиард долларов, или на 1,2%, в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 54,8 миллиарда гривен, или на 2,7%, в гривневом эквиваленте.

Отметим, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 78,32 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривен, или на 1,3%, до 2,169 триллиона гривен.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.

Напомним, что в октябре госдолг Украины сократился больше, чем на миллиард долларов.

Также мы писали о том, что доллар обвалили из-за увеличения госдолга и дыр в бюджете.