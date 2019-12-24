В зоопарке ирландского Дублина посетитель снял на видео тигра, который попытался напасть на его сына, пока тот позировал для фото. Ролик появился сначала в Twitter-аккаунте отца ребенка, а затем на его YouTube.

На записи видно, как полосатый хищник медленно подкрадывается к мальчику, стоящему у стеклянной стены вольера.

"Он охотится. Шон, стой, стой", - говорят ребенку взрослые за кадром.



В какой-то момент тигр разбегается, со всего маху врезается в стеклянное ограждение позади ребенка и начинает бить лапами по стеклу.



Видео: YouTube/ Rob C

"Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка", - написал в публикации отец, смех которого слышен на видео.

Скриншот: Twitter/ r0bc

Ролик стал весьма популярен в сети: с момента публикации 22 декабря его посмотрели уже 1,9 миллионов раз. Запись собрала 46 тысяч лайков и 10 тысяч ретвитов.

Два года назад "Страна" писала о случае в Калининградском зоопарке, который чуть не закончился плачевно. Тогда на зоотехника напал амурский тигр по кличке Тайфун. Мужчину госпитализировали в шоковом состоянии.

Также мы рассказывали о курьезе в зоопарке Египта, где посетителям показывали раскрашенных ослов вместо в зебр.