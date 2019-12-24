В Одессе на улице Колонтаевской, где снимался сериал "Ликвидация", неизвестные испоганили мурал, нарисованный недавно на воротах дома. На нем изображены герои этого легендарного сериала - сотрудник УГРО Давид Гоцман и его друг Фима. Об этом сообщает "Думская".

По словам местных жителей, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Теперь на воротах остался изображен один Гоцман.

Роман Вайер - один из инициаторов создания рисунка - рассказал, что решение о его восстановлении пока не принималось.

"Мы пока не решили восстанавливать его или нет, потому что есть вероятность, что мы восстановим, а они снова испоганят. Пока подождем", - отметил он.

Фото: dumskaya.net

Видео: youtube.com/Сергій Хропот

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