Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроект об ужесточении наказания водителей за наезд, который влечет травмирование или гибель человека.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко.

О планах ведомства Геращенко рассказал митингующим велосипедистам, которые 24 декабря пришли к МВД, чтобы привлечь внимание правоохранителей к проблеме безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

"Сейчас МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Там предусмотрено, первое: обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами и другими участниками движения. Во-вторых, предусмотрено повышение ответственности для лиц, совершающих наезды, которые заканчиваются травмами и гибелью. Кроме того, мы будем повышать ответственность для того, чтобы выход на свободу для тех, кто совершил наезд на пешеходов, или совершил ДТП со смертельным исходом, был не с половины отсиженного срока, а минимум через 2/3", - сказал заместитель Авакова.

Геращенко добавил, что наказание будет особенно суровым, если наезд совершен водителем в состоянии опьянения.

Также чиновник сообщил, что в первом квартале 2020 года завершится тестирование системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости и пройдет ее запуск. Пока в Киеве тестируют 20 камер. Пять камер, запущенных в ноябре, уже зафиксировали на 5 проспектах столицы 41 тысячу случаев превышения скорости.

Это не первая подобная акция велобайкеров. В марте они собирались под зданием КГГА после того, как в одной из больниц Киева скончался сбитый автомобилем велосипедист. На митинг за свои права они выходили и в 2018 году.