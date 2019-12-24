В МВД планируют серьезно ужесточить наказания для водителей за наезд на людей
Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроект об ужесточении наказания водителей за наезд, который влечет травмирование или гибель человека.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко.
О планах ведомства Геращенко рассказал митингующим велосипедистам, которые 24 декабря пришли к МВД, чтобы привлечь внимание правоохранителей к проблеме безопасности на дорогах в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.
"Сейчас МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Там предусмотрено, первое: обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами и другими участниками движения. Во-вторых, предусмотрено повышение ответственности для лиц, совершающих наезды, которые заканчиваются травмами и гибелью. Кроме того, мы будем повышать ответственность для того, чтобы выход на свободу для тех, кто совершил наезд на пешеходов, или совершил ДТП со смертельным исходом, был не с половины отсиженного срока, а минимум через 2/3", - сказал заместитель Авакова.
Геращенко добавил, что наказание будет особенно суровым, если наезд совершен водителем в состоянии опьянения.
Также чиновник сообщил, что в первом квартале 2020 года завершится тестирование системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости и пройдет ее запуск. Пока в Киеве тестируют 20 камер. Пять камер, запущенных в ноябре, уже зафиксировали на 5 проспектах столицы 41 тысячу случаев превышения скорости.
Это не первая подобная акция велобайкеров. В марте они собирались под зданием КГГА после того, как в одной из больниц Киева скончался сбитый автомобилем велосипедист. На митинг за свои права они выходили и в 2018 году.