Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в шутку предложил России вступить в состав Беларуси.

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже в плане единого государства - вы (Россия. - Ред.) вступаете в состав Белоруссии... Почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" - цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, ни россияне, ни белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания на должность главы государства в 2020 году - реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с Россией.

Напомним, что Александр Лукашенко 20 декабря заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что концептуально договорился с российской стороной по поставкам энергоносителей.