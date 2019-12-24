Перед католическим Рождеством и выходным в Украине безналичный доллар подешевел на 4 копейки, и закрепился в рамках 23,24-23,25 грн/$. Средняя цена наличной валюты на продаже рухнула сразу на 15 копеек - до 23,20-23,30 грн/$, а на покупке - на 10 (до 22,90-23,0 грн/$).

На оптовом наличном рынке с утра наблюдались тотальные распродажи "американца", но к вечеру ситуация немного подровнялась. "В первой половине дня цены на опте обвалились до 22,95-22,99 грн/$, а к вечеру немного откатились - до 23,02-23,07 грн/$. Банки начали откупать валюту себе на баланс, закрывают короткие позиции (те продажи доллара, которые проводили за клиентские средства). Думаю, что есть шансы постепенно до конца года выровнять наличку с ценой межбанка", - объяснил ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

На безналичных торгах 24 декабря было достаточно спокойным днем со средним объемом продаж - в районе $240 млн. Нацбанк уже по традиции выкупил большую часть доллара - порядка $150 млн. Сначала собирал валюту по 23,26 грн/$, а затем опустил курс до 23,25 грн/$, и взял на нем большую часть валютного урожая.

Как и вчера, доллар на межбанке продавал НАК "Нафтогаз". Но, говорят, что уже не так активно, как в предыдущие дни. Вероятно, завершил наполнение госбюджета. Кстати, сегодня стало известно, что 23 декабря поступления на счета Государственной налоговой службы составили целых 16 млрд грн - столько же сколько за 21 день всего декабря. Львиную долю этого рекорда обеспечил именно "Нафтогаз" и валютные распродажи на межбанке.

Вместе с НАКом доллар активно продавали и другие экспортеры, иностранцев не было.

"Торги накануне выходного дня в Украине и старта рождественских каникул в Европе и США прошли в сдержанном предпраздничном режиме, с поправкой на проведение заключительного в этом году аукциона ОВГЗ и на продолжение поступления дешевого доллара с наличного рынка, где курс покупки просел ниже психологического индикатора 23 грн/$", - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Минфин на размещении гособлигаций собрал достаточно скромный урожай: общий объем привлечений составил 5,3 млрд грн.

"Большую часть долговых средств привлекли в долларе: два выпуска бумаг по $100 млн каждый. Их взяли наши банки, которым в конце года некуда вкладывать валюту. По гривне правительство смогло разместить только два выпуска ОВГЗ из трех: на 511,2 млн. полугодовых и на 11,3 млн грн - полуторогодовалых. Размещение 9-месячных бумаг не состоялось", - уточнил все нюансы Василий Невмержицкий.

После выходного, 26 декабря, финансисты ждут продолжения валютных распродаж.

"Скорее всего, после выходного межбанк будет открываться в рамках 23,23-23,27 грн/$. И думаю, экспортеры продолжат продавать валюту, потому гривна может и дальше укрепляться", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Бизнесу продолжают крайне скромными дозами выплачивать возмещение НДС: сегодня Госказначейство перечислило предприятиям 218,3 млн грн (при средней месячной норме в 8-9 млрд грн). Потому бизнес вынужден конвертировать припасенную валюту для закрытия года и выплат зарплат работникам.

К тому же сегодня чиновники по большому секрету назвали руководителям крупных корпораций точную дату выплат декабрьского НДС. К вечеру она была известна всем и каждому на финансовом рынке - 10 января 2020 года. До этого времени компаниям придется обойтись без этих денег.

НДС-прогнозы породили разговоры о возможном подорожании доллара в первые недели нового года. Точных параметров этого подорожания финансисты пока не называют, а говорят лишь о тенденции.

"НДС, назначенный на 10 января, - это еще не все. Еще 8 января 2020 года должно состояться достаточно крупное погашение старых выпусков ОВГЗ, что может сказаться на курсе, - на 5,7 млрд грн", - намекнул Невмержицкий.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар стал медленнее дешеветь благодаря "Нафтогазу", а Нацбанк помогает ему залатать дыры в бюджете.

Также мы разбирались, как повлияют на курс гривны к доллару соглашения по газу с Россией.