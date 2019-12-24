Несмотря на достигнутые договоренности во время видеоконференции 23 декабря между представителями Киева и Донбасса и парижское коммюнике, в котором обозначена формула обмена "всех установленных на всех установленных", украинская сторона в одностороннем порядке изменила обменные списки и вычеркнула из них бывших бойцов подразделения "Беркут".

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янишевского, Зинченко, Аброськина и также еще несколько человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был: обмен всех установленных на всех установленных", - сказал Рыбин.

Видео: Facebook / valadvocat

Юрист напомнил, что экс-беркутовцы уже многие годы находятся в списках на обмен, но каждый раз Украина в отношении них "передергивает карты".

"По сути, речь сейчас идет о срыве обмена", - резюмировал адвокат.

По его мнению, в ответ на срыв договоренностей другая сторона может заблокировать передачу удерживаемых ею лиц. Рыбин призвал власти подумать о судьбе родственников тех, кто ждет своих близких дома, в Украине.

Ситуацию прокомментировала в Facebook и уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова.

Скриншот: Facebook/ morozova.dnr

"Подобные действия неприемлемы, недопустимы и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами. Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике нормандской четверки", - написала омбудсмен.

Как писала "Страна", вчера появилась информация о том, что Украина готовит на обмен экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане. Им должны были изменить меру пресечения в суде.

Однако сегодня Святошинский районный суд Киева не стал менять меру пресечения пяти бывшим бойцам "Беркута".