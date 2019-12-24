В пятницу, 27 декабря, в Украине начнет холодать, однако не надолго. Потепление начнется с 31 декабря 2019 года - 1 января 2020 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко,

По ее данным, с 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится с +3 градусов до -4 градуса. Осадки из дождя перейдут в мокрый снег и снег.

"Ухудшится ситуация на дорогах. Будет снежная каша, гололедица и местами налипание мокрого снега. Поэтому нужно быть очень осторожными, высока вероятность аварий. Вероятно и без километровых пробок на дорогах, характерных для такой погоды, также не обойдется", - пишет Диденко.

Синоптик сообщает, что подобная погода уже наблюдается в околокарпатских районах и в ближайшие дни распространится на всю Западную Украину, а потом уже и на большинство областей Украины. К концу недели циклон принесет осадки в восточные областию

При этом 25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях - с мокрым снегом.

Температура воздуха в течение дня предполагается +3+8 градусов, на Юге +7+12 градусов.

В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 градусов, отмечает Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в канун католического Рождества Украину зальет дождями циклон Айлтон.

Также мы писали о том, что из-за снегопадов в Украине ограничили движение грузового транспорта в трех областях.