Пресс-служба президента Украины опубликовала указ о списке награжденных "За личное мужество" и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий указ опубликован во вторник, 24 декабря.

Наградить орденом "За мужество" III степени:

  • АНТИКОВА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину
  • БАБИЧА Александра Дмитриевича - старшину
  • ДИБРОВА Сергея Сергеевича - прапорщика
  • ПЕТРЯКОВА Станислава Сергеевича - прапорщика
  • СЕРГИЕНКО Антона Игоревича - старшего солдата
  • СТАСЮКА Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украине":

  • БОРИСЕНКО Данила Сергеевича - капитана
  • КРАВЧЕНКО Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта
  • КРЮЧКОВА Артема Геннадьевича - младшего сержанта
  • МЕЛЬНИКА Виталия Леонидовича - старшего сержанта
  • ПАШКОВА Станислава Викторовича - солдата
  • ПОЛЕВОГО Виктора Константиновича - майора
  • ПОМАЗАНА Ярослава Романовича - солдата
  • ПРОЦЮКА Олега Владимировича - младшего лейтенанта
  • САЧКО Александра Дмитриевича-капитана
  • СЕРДЮКА Олега Анатольевича - майора

Президент Украины В. Зеленский

24 декабря 2019 года

 

Фото: president.gov.ua

 

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