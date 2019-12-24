Пресс-служба президента Украины опубликовала указ о списке награжденных "За личное мужество" и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующий указ опубликован во вторник, 24 декабря.

Наградить орденом "За мужество" III степени:

АНТИКОВА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину

БАБИЧА Александра Дмитриевича - старшину

ДИБРОВА Сергея Сергеевича - прапорщика

ПЕТРЯКОВА Станислава Сергеевича - прапорщика

СЕРГИЕНКО Антона Игоревича - старшего солдата

СТАСЮКА Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За военную службу Украине":

БОРИСЕНКО Данила Сергеевича - капитана

КРАВЧЕНКО Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта

КРЮЧКОВА Артема Геннадьевича - младшего сержанта

МЕЛЬНИКА Виталия Леонидовича - старшего сержанта

ПАШКОВА Станислава Викторовича - солдата

ПОЛЕВОГО Виктора Константиновича - майора

ПОМАЗАНА Ярослава Романовича - солдата

ПРОЦЮКА Олега Владимировича - младшего лейтенанта

САЧКО Александра Дмитриевича-капитана

СЕРДЮКА Олега Анатольевича - майора

Президент Украины В. Зеленский

24 декабря 2019 года

Фото: president.gov.ua

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