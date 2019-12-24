Зеленский наградил украинцев орденами и медалями. Полный список
Пресс-служба президента Украины опубликовала указ о списке награжденных "За личное мужество" и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Соответствующий указ опубликован во вторник, 24 декабря.
Наградить орденом "За мужество" III степени:
- АНТИКОВА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину
- БАБИЧА Александра Дмитриевича - старшину
- ДИБРОВА Сергея Сергеевича - прапорщика
- ПЕТРЯКОВА Станислава Сергеевича - прапорщика
- СЕРГИЕНКО Антона Игоревича - старшего солдата
- СТАСЮКА Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы
Наградить медалью "За военную службу Украине":
- БОРИСЕНКО Данила Сергеевича - капитана
- КРАВЧЕНКО Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта
- КРЮЧКОВА Артема Геннадьевича - младшего сержанта
- МЕЛЬНИКА Виталия Леонидовича - старшего сержанта
- ПАШКОВА Станислава Викторовича - солдата
- ПОЛЕВОГО Виктора Константиновича - майора
- ПОМАЗАНА Ярослава Романовича - солдата
- ПРОЦЮКА Олега Владимировича - младшего лейтенанта
- САЧКО Александра Дмитриевича-капитана
- СЕРДЮКА Олега Анатольевича - майора
Президент Украины В. Зеленский
24 декабря 2019 года
Фото: president.gov.ua
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