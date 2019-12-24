Исследовательская лаборатория ВВС США AFRL, поддавшись духу Рождества, представила изображение нового транспорта для Санта-Клауса - гиперсаней. Об этом сообщает сайт Popular Mechanics.

Транспортное средство от ВВС предназначено для гиперзвуковых путешествий.

Видео: Facebook/AFMCHQ

Гиперсани представляют собой корабль треугольной формы с треугольными крыльями, концы которых загнуты вверх. У транспортного средства есть две кабины: передняя и задняя. Одна из них может служить отсеком полезной нагрузки для рождественских подарков.

Нижняя сторона гиперсаней плоская, она сделана из черной термостойкой плитки, которая может предотвращать перегрев кабины, когда Санта будет пересекать континенты. Вместо шасси у саней имеются выдвижные полозья. Разумеется, таким саням не нужна гужевая тяга в виде оленей.

В прошлом году "Страна" писала об увольнении в США учительницы, которая расстроила детей известием, что Санта-Клауса не существует.

Мы также сообщали, что ученые установили возраст, когда дети перестают верить в Санта-Клауса.