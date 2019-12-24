В Украине в среду, 25 декабря, когда католики отмечают Рождество Христово, ожидается дождливая, местами снежная погода, а ночью будут заморозки. Об этом сообщил сайт Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди,местами с мокрым снегом; температура днем и днем +2...+7 градусов, ночью -2...-7 градусов. В центре днем +5...+7, ночью -5...-7 градусов. В южных областях днем +7...+11, ночью -4...-7 градусов, на востоке ночью ожидается -2...-4 градусов, а днем +2...+4.

В Киеве днем прогнозируется +5...+7 градусов, а ночью также 5-7 градусов, но мороза, круглосуточные дожди.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды.

Также мы писали о том, что из-за снегопадов в Украине ограничили движение грузового транспорта в трех областях.