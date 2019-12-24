Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

По нему в Кабмине должны безотлагательно обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об усилении ответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Как сообщается на официальном сайте пресс-службой главы государства, также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за ведение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также за явно ложные вызовы специальных служб и недопуск чиновников госнадзора в сфере пожарной безопасности на объекты. Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий и объектов в случае установления нарушения требований пожарной безопасности.

Согласно указу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т.д.), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками водопроводных сетей.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой. Отдельно отмечена необходимость улучшения материального и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких работников.

Должен быть также установлен действенный контроль над состоянием систем оповещения. Кроме того, согласно указу, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений добровольной пожарной охраны.

"Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, которые могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары", - указано в сообщении.

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