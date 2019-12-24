Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с католическим Рождеством. Пост появился в официальном Facebook главы государства.

Правда, в тексте Зеленский ни разу не упомянул, что сегодня - сочельник именно католического Рождества, которое в Украине празднуют около 7% людей. Президент написал о миллионах празднующих во всем мире.

Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашей принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - призвал Зеленский.

Скриншот и фото: Facebook/ zelenskiy95

В конце поздравления президент пожелал счастья и благополучия каждой семье.

Напомним, позавчера Зеленский поздравлял всех иудеев Украины с Ханукой.

Ранее "Страна" писала, что украинские греко-католики хотят объединиться с созданной Порошенко ПЦУ.