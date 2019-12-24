В столице суд арестовал имущество и корпоративные права должника на сумму в 2,7 млрд грн за умышленное уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Владелец арестованного имущества, руководитель частного общества, подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 58 млн грн во время продажи по сниженной стоимости элитной недвижимости на Крещатике. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба и был наложен арест на корпоративные права подозреваемого на предприятия. Их уставной капитал оценен в сумму 2,7 млрд грн. Также арестовано его личное частное имущество на сумму 5,2 млн грн. Кроме того, прокурор заявил гражданский иск о возмещении государству ущерба, причиненного неуплатой налогов.

Сейчас расследование завершено. Обвинительный акт в ближайшее время будет направлен в суд.

Ранее "Страна" сообщала о решении ГФС закрыть дело против журналиста и телеведущего Савика Шустера относительно его уклонения от уплаты налогов.

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