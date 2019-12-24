Святошинский районный суд Киева не стал менять меру пресечения пяти бывшим бойцам "Беркута", обвиняемым в расстрелах участников Евромайдана 20 февраля 2014 года. "Страна" следила за сегодняшним судом в режиме онлайн.

Никто из сторон не заявлял ходатайства об изменении меры пресечения обвиняемым. Под стражей находятся трое бойцов. Это бывший замкомандира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Солдат Александра Маринченко и Сергея Тамтуру суд ранее отпустил под круглосуточный домашний арест.

На суде должны были допросить Виталия Кличко в качестве свидетеля. Но Кличко не явился, аргументировав свою неявку важным заседание.

Суд зачитал данные баллистической экспертизы гильз и пуль, изъятых с улицы Институтской, а также в гостинице "Украина". Судья сказал, что на данный момент не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет. Ее еще должны провести.

Накануне заседания в медиа появилась неофициальная информация о том, экс-"беркутовцев" включили в списки на обмен заключенными между Украиной и Россией. Корреспондент "Страны" поинтересовался у адвоката Стефана Решко касательно возможного обмена. Он сказал, что узнал об этом из новостей и никак не может прокомментировать.

Следующий суд назначен на 11:30 14 января.

Напомним, что адвокат рассказал, почему беркутовца Маринченко суд отпустил из СИЗО под домашний арест.