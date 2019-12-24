Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник 24 декабря подал в отставку. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на собственный источник в КСУ.

Заявление 57-летнего судьи об увольнении по собственному желанию было удовлетворено на специальном пленарном заседании КСУ.

Николай Мельник. Фото: sud.ua

Мельник был назначен судьей КСУ в марте 2014 года по квоте Верховной Рады Украины. До этого назначения он работал научным консультантом по правовым вопросам Центра Разумкова.

Как писала "Страна", Мельника и еще одного судью КСУ, Игоря Слиденко, связывали с партией "Народный фронт".

Мы также сообщали, что в марте этого года три судьи Конституционного суда, в том числе Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КСУ.