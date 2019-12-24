Журналист "Страны" Юлия Корзун, которая находилась на суде в деле Шеремета по апелляции волонтера Юлии Кузьменко и получила угрозы и оскорбления в свой адрес со стороны группы поддержи подозреваемой, смогла покинуть здание суда с помощью охранников частной структуры.

Полиция при этом проявила полное бездействие. Об этом сообщил главред "Страны" Игорь Гужва в Facebook.

"Юля Корзун сумела выйти из зала суда, несмотря на угрозы и оскорбления. Полиция не помогла, поэтому пришлось прибегнуть к помощи, скажем так, частной структуры. Ее представители помогли Юлии выйти из зала и покинуть суд. За что мы им благодарны", - сообщил он.

Он добавил, что "на полицию же надежды уже нет никакой". "Когда Юля ее вызывала в суд и говорила об угрозах, то они просто отказались ехать", - написал Гужва.

Скриншот: facebook.com/ Игорь Гужва

Напомним, что Корзун во время суда получала угрозы от пришедших на суд сторонников Кузьменко. Он сообщили журналистке, что "сейчас Кучера (журналист Шарий.нет Дмитрий Кучер - Ред.) бьют и ее очень ждут".

В свою очередь, главред "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook призвал власти "немедленно обеспечить безопасность журналистов и прекратить беспредел".

Также мы писали о том, что в НСЖУ осудили массовые атаки на журналистов на суде по делу Шеремета.