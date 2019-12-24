В Британии 26-летняя Хлои Хейнс признала себя виновной в попытке открыть дверь авиалайнера во время полета. Это стало причиной экстренного вылета двух истребителей на перехват воздушного судна. Заявляется, что в этот момент она была пьяной.

Пассажирка рейса авиакомпании Jet2, летевшего в Турцию, на суде в понедельник признала, что пыталась открыть дверь самолета, когда он находился в воздухе. Ее обвиняют в нарушении безопасности авиаперелетов и в нападении - она ударила и оцарапала ногтями бортпроводника, который пытался ей помешать. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 22 июня. Тогда по тревоге были подняты в воздух два истребителя британских ВВС, которые сопроводили лайнер обратно в лондонский аэропорт Станстед. Догоняя пассажирский самолет, истребители преодолели звуковой барьер. Звуковая волна, которая возникает при преодолении звукового барьера, слышится как громкий удар. Она встревожила жителей юго-востока Англии.

"За семнадцать дней до произошедшего в самолете она была приговорена к общественным работам за схожее правонарушение. Это, правда, случилось не в воздухе, но также было связано с алкоголем и потерей самоконтроля", - сказал адвокат девушки.

Открытие двери самолета на большой высоте чревато разгерметизацией салона и может иметь катастрофические последствия. В то же время эксперты говорят, что благодаря конструкции двери авиалайнера открыть ее в воздухе одному человеку практически невозможно.

Приговор девушке вынесут 24 января в суде города Челмсфорд. Однако смягчающим обстоятельством адвокат считает, то, что Хейнс стала более тесно взаимодействовать с организацией анонимных алкоголиков.

Как сообщала "Страна", в Балтийском море подняли со дна около 900 бутылок алкоголя царских времен. В 1917 году алкоголь на пароходе переправлялся из Франции в Российскую империю, но судно затонуло.

Напомним, что в Гайсине Винницкой области задержан сотрудник прокуратуры, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.