Журналист, на которого напали на суде по делу Шеремета, рассказал "Стране" как это происходило
Журналист издания "Шарий.нет" Дмитрий Кучер, на которого напали радикалы на суде по делу Павла Шеремета, прокомментировал произошедшее "Стране".
По его словам, он вместе с коллегой Антониной Белоглазовой пришел в Апелляционный суд Киева на рассмотрение жалобы Владислава Добуша - адвоката Юлии Кузьменко.
"Суд был запланирован на 12:00, мы пришли как раз к 12:00. Как только мы зашли в зал суда, женщины, которые пришли поддержать Кузьменко, начали кричать "Ганьба Шарию. Выгоните этих журналистов из зала суда", и начали толкать Тоню. Ко мне они не лезли, комплекции тел у нас разные, чтобы толкаться. Завязалась небольшая потасовка, на что суд отреагировал, заявив: "Или вы успокаиваетесь или я не буду рассматривать дело", и постановил, что бы в зале остались только журналисты, а все остальные покинули помещение", - рассказывает Кучер.
После этого, по его словам, в зале остались только журналисты и несколько женщин из группы поддержки Юлии Кузьменко - как раз те, которые кричали на журналистов, но вели они себя уже тихо.
"Антонина вызвала полицию, чтобы зафиксировать факт нападения. Когда приехала полиция, Антонина пошла писать заявление. Я в это время оставался в зале суда. Никто мне не угрожал. Я только заметил, как женщина из поддержки Кузьменко, которая сидела в зале, разговаривала по телефону, хихикала и смотрела на меня, я в этот момент подумал, что будет что-то неладное", - вспоминает Кучер.
Дмитрий Кучер (слева). Скриншот
В зале он пробыл еще час, затем решил выйти на улицу, чтобы залить на YouTube видео потасовки, так как в зале заседания был плохой интернет.
"Когда я вышел из здания, возле входа стояло много людей в камуфляжной форме. Женщина, которая ранее седела в зале суда и, хихикая, разговаривала по телефону, уже стола на улице и начала кричать "журналист Шария". Я понял, что сейчас что-то будет происходить, и подошел к сотрудникам Национальной Гвардии, чтобы стоять возле них. Думал, это обеспечит мне безопасность. Между мной и Национальной гвардией было расстояние пять метров. Ко мне подошло человек 50, среди них был Сергей Стерненко. Они начали задавать вопросы: "Чей Крым?", "Кто такой Путин?", "А ты знаешь, что Шарий педофил?"... Короче, в их стиле. Длился наш диалог минут пять. В какой-то момент один из этой толпы, ранее я его не видел, ударил меня ногой по голени, он нанес мне три удара", - сообщает журналист.
По его словам, "Полиция диалога" была рядом, сотрудники Национальной Гвардии тоже стояли рядом и никто не реагировал на то, что происходило.
"Мне было тяжело с ними общаться. Они говорили, что я сепаратист. Я увидел, что один стоит с бутылкой, наполненной мочой. Это был Виталий Регор (известный радикал из ОУН, который сейчас проходит по нескольким уголовным делам, но до сих пор гуляет на свободе - Ред.). А бутылка, видимо, была заготовлена на наш выход. Он мне сказал, чтобы я выпил эту мочу, я ему сказал, что не буду этого делать, в ответ на это он вылил мне ее на ногу. В этой толпе была одна адекватная женщина, которая меня спросила: "А что ваш Шарий плохого говорит про Кузьменко?", на что я ей предложил отойти в сторону, я наберу Анатолия и она сама задаст ему эти вопросы. Мы отошли в сторону и я дал ей контакт Анатолия и сказал, чтобы она с ним связалась. Таким образом мне удалось выйти из окружившей меня толпы", - говорит Дмитрий Кучер.
После этого он вызвал полицию и скорую.
"Когда приехала скорая, врачи посмотрели мою ногу и сказали, что я здоровый парень, что у меня никаких повреждений нет, и, мол, почему я вообще их вызвал. Когда приехала полиция, я написал заявление. Полицейским я предложил подойти к человеку, который меня ударил, чтобы они взяли у него пояснения, на что патрульный сказал мне: "Не учите нас работать". Они составили протокол и быстро уехали, объяснив это тем, что у них следующий вызов", - рассказал журналист "Стране".
Напомним, суд оставил в силе решение об аресте Юлии Кузьменко до 8 февраля 2020 года.
Также мы сообщали, что журналистке "Страны" угрожали на суде по апелляции Кузьменко.