Журналист издания "Шарий.нет" Дмитрий Кучер, на которого напали радикалы на суде по делу Павла Шеремета, прокомментировал произошедшее "Стране".

По его словам, он вместе с коллегой Антониной Белоглазовой пришел в Апелляционный суд Киева на рассмотрение жалобы Владислава Добуша - адвоката Юлии Кузьменко.

"Суд был запланирован на 12:00, мы пришли как раз к 12:00. Как только мы зашли в зал суда, женщины, которые пришли поддержать Кузьменко, начали кричать "Ганьба Шарию. Выгоните этих журналистов из зала суда", и начали толкать Тоню. Ко мне они не лезли, комплекции тел у нас разные, чтобы толкаться. Завязалась небольшая потасовка, на что суд отреагировал, заявив: "Или вы успокаиваетесь или я не буду рассматривать дело", и постановил, что бы в зале остались только журналисты, а все остальные покинули помещение", - рассказывает Кучер.

После этого, по его словам, в зале остались только журналисты и несколько женщин из группы поддержки Юлии Кузьменко - как раз те, которые кричали на журналистов, но вели они себя уже тихо.

"Антонина вызвала полицию, чтобы зафиксировать факт нападения. Когда приехала полиция, Антонина пошла писать заявление. Я в это время оставался в зале суда. Никто мне не угрожал. Я только заметил, как женщина из поддержки Кузьменко, которая сидела в зале, разговаривала по телефону, хихикала и смотрела на меня, я в этот момент подумал, что будет что-то неладное", - вспоминает Кучер.

Дмитрий Кучер (слева). Скриншот

В зале он пробыл еще час, затем решил выйти на улицу, чтобы залить на YouTube видео потасовки, так как в зале заседания был плохой интернет.

"Когда я вышел из здания, возле входа стояло много людей в камуфляжной форме. Женщина, которая ранее седела в зале суда и, хихикая, разговаривала по телефону, уже стола на улице и начала кричать "журналист Шария". Я понял, что сейчас что-то будет происходить, и подошел к сотрудникам Национальной Гвардии, чтобы стоять возле них. Думал, это обеспечит мне безопасность. Между мной и Национальной гвардией было расстояние пять метров. Ко мне подошло человек 50, среди них был Сергей Стерненко. Они начали задавать вопросы: "Чей Крым?", "Кто такой Путин?", "А ты знаешь, что Шарий педофил?"... Короче, в их стиле. Длился наш диалог минут пять. В какой-то момент один из этой толпы, ранее я его не видел, ударил меня ногой по голени, он нанес мне три удара", - сообщает журналист.

По его словам, "Полиция диалога" была рядом, сотрудники Национальной Гвардии тоже стояли рядом и никто не реагировал на то, что происходило.

"Мне было тяжело с ними общаться. Они говорили, что я сепаратист. Я увидел, что один стоит с бутылкой, наполненной мочой. Это был Виталий Регор (известный радикал из ОУН, который сейчас проходит по нескольким уголовным делам, но до сих пор гуляет на свободе - Ред.). А бутылка, видимо, была заготовлена на наш выход. Он мне сказал, чтобы я выпил эту мочу, я ему сказал, что не буду этого делать, в ответ на это он вылил мне ее на ногу. В этой толпе была одна адекватная женщина, которая меня спросила: "А что ваш Шарий плохого говорит про Кузьменко?", на что я ей предложил отойти в сторону, я наберу Анатолия и она сама задаст ему эти вопросы. Мы отошли в сторону и я дал ей контакт Анатолия и сказал, чтобы она с ним связалась. Таким образом мне удалось выйти из окружившей меня толпы", - говорит Дмитрий Кучер.

После этого он вызвал полицию и скорую.

"Когда приехала скорая, врачи посмотрели мою ногу и сказали, что я здоровый парень, что у меня никаких повреждений нет, и, мол, почему я вообще их вызвал. Когда приехала полиция, я написал заявление. Полицейским я предложил подойти к человеку, который меня ударил, чтобы они взяли у него пояснения, на что патрульный сказал мне: "Не учите нас работать". Они составили протокол и быстро уехали, объяснив это тем, что у них следующий вызов", - рассказал журналист "Стране".

Напомним, суд оставил в силе решение об аресте Юлии Кузьменко до 8 февраля 2020 года.

Также мы сообщали, что журналистке "Страны" угрожали на суде по апелляции Кузьменко.