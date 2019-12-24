Президент Украинский Владимир Зеленский подписал указ о назначении Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Предшественником Тарасюка на должности постпреда при Совете Европы был Дмитрий Кулеба. 25 июня он был отозван для консультаций - после того как делегации России позволили вернуться в ПАСЕ. Сейчас Кулеба занимает пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Что касается 70-летнего Тарасюка, то дипломатическую карьеру он начинал еще при СССР. Так, в 1975-1981 годах он был атташе и секретарем МИД УССР. Позже - секретарем Постоянного представительства УССР при ООН в Нью-Йорке и секретарем отдела международных организаций МИД УССР.

В независимой Украине Трасюк входил в состав Верховной Рады IV, V, VI, VII и VIII созывов, дважды становился главой МИД - при Леониде Кучме и Викторе Ющенко.

В качестве депутата фракции "Батькивщина" VIII созыва занимал должность главы Комитета по иностранным делам, главы подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Также Тарасюк возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, однако подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти", а также входил в состав группы по связям с Венгрией.

Как сообщала "Страна", сегодня Зеленский подписал указ и об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА - из-за отсутствия у них результатов. Кроме того, президент назначил 49 местных судей.