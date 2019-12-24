В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) осудили нападения на журналистов "неправильных" медиа на заседании суда, который рассматривал апелляцию меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, детского хирурга Юлии Кузьменко.

Так, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера, который работает для sharij.net и издания "Правовой контроль Украина". В его адрес звучали унижения, оскорбления и угрозы.

Томиленко также сообщил, что в зале суда угрожали журналистке Юлие Корзун из "Страна.ua".

Кроме того, угрозы и нецензурная брань раздавались в адрес информационных телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne". Журналистку телеканала "ZIK" Аллу Жизневскую ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон.

"Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю - и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных"", - написал Томиленко.

Фото: facebook.com

Напомним, что журналистке "Страны" угрожали на суде по апелляции Кузьменко.

Также мы писали о том, что Юлия Кузьменко не смогла оспорить свой арест.