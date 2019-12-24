Прошло уже почти две недели с тех пор, как были задержаны первые подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Сегодня суд оставил под стражей предполагаемую киллершу Юлию Кузьменко (причем сам суд происходил в крайне агрессивной атмосфере - группа поддержки Кузьменко угрожала журналистам, в том числе, и "Страны").

Вчера в тюрьме точно так же оставили Андрея Антоненко - как и Юлия, известного волонтера и сержанта ВСУ.

Теперь ближайшие суды в этой истории будут уже в начале февраля.

"Страна" разбиралась, что нового появлось в деле с момента первых арестов.

Первые шаги следствия

Две недели назад начались задержания по делу Шеремета. В тот же день Арсен Аваков заявил о раскрытии преступления и провел целую презентацию.

Он показал схему, по которой в деле были замешаны как минимум пять человек. Это известные волонтеры АТО Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко (подкладывали бомбу под машину Шеремета), военный медик Яна Дугарь (по версии следствия вела разведку), а также супруги-добровольцы Грищенко - "Пума" и "Буча".

На следующий день прошли суды по избранию меры пресечения задержанным. На которых выяснилось, что Инне и Владу Грищенко - атошникам из "Правого сектора" - "пидозры" по делу Шеремета не вручались.

Впрочем, на тот момент они и так были в тюрьме - по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области. Однако с подозреваемыми они были знакомы. Это следовало из их страниц в соцсетях и материалов прослушки, опубликованных Аваковым.

Кузьменко и Антоненко были помещены под стражу, а Дугарь - под домашний арест. Главными доказательствами по делу стали косвенные: экспертиза походки, биллинг телефонов, пути отхода преступников.

Организатором в тексте подозрения (его зачитывали и на суде) назвали рокера и сержанта спецназа Андрея Антоненко, которые якобы действовал сам по себе, а также из соображений "величия арийской расы". Хотя потом сам Аваков этой версии не подтвердил. Но заявил, что у Антоненко при задержании дома нашли мину МОН-50. На основе такой же было изготовлено взрывное устройство, убившее Шеремета, позже заявили в полиции.

После чего началась мощная кампания по защите подозреваемых.

"Дело волонтеров" вызвало бурную реакцию со стороны "патриотов", связанных с прошлой властью, которая теперь ушла в оппозицию. Проще говоря, порохоботов. В защиту Кузьменко Антоненко и Дугарь выступили лояльные прошлой власти "Братство" Корчинского, С14, одесский радикал Стерненко и другие "активисты", чья связь со спецслужбами никогда не была секретом.

Тем интереснее прозвучало заявление Арсена Авакова о "следе СБУ" в деле Шеремета.

Признания Авакова

Министр внутренних дел, выступая по ТВ, заявил, что в 2016 году, сразу после убийства Шеремета, делом параллельно занималась и СБУ.

Когда расследование переключили на МВД, то полиции вернули не все видеокамеры, изъятые по пути следования убийц. А те, что вернули, были отформатированы или вообще заменены на новые.

Более того, Аваков объяснил затяжку следствия тем, что у преступников был покровитель, который им помогал. Чем и можно пояснить спокойствие киллеров, которые никуда не уехали, продолжая вести свое обычное существование.

Намек на СБУ и стоящего за ним Порошенко был очевиден. После заявления Авакова его бывший советник, а ныне нардеп Илья Кива заявил, что все трое подозреваемых были агентами "конторы".

"Страна" уже рассказывала, что вокруг "Украинской правды" летом 2016 года сгущались тучи - издание, которое являлось рупором "еврооптимистов", входило в конфликт с властью и часто критиковало Петра Порошенко, а также "Народный фронт".

Если это было отправной точкой гибели Шеремета, то след СБУ в его деле ведет скорее всего именно к ней.

Линия защиты и ее пробелы

С тех пор прошло несколько судебных заседаний по арестованным Кузьменко и Антоненко. Они пытались обжаловать взятие под стражу в суде. Однако апеллция оставила оба решения Печерского суда Киева в силе.

Правда, не без проблем: один раз сторонники Юлии Кузьменко пытались отбить ее в суде у Нацгвардии.

Во время этих судов наметилась основная линия защиты Кузьменко и Антоненко.

Один из друзей музыканта Алексей Ермилов заявил, что в ночь убийства Антоненко находился с ним в городе Ворзеле под Киевом, где они "жарили шашлыки" (об этом и сам волонтер говорил в суде 14 декабря). Также "Риффмастер" говорил, что идей "арийской расы", указанных в "пидозре", разделять не мог, поскольку наполовину еврей.

"У меня дед еврей. Я сам наполовину еврей. Вы этим уже оскорбили мою семью (речь идет о том, что в понимании "арийцев" евреи - это низшая нация. А, по версии следствия, Антоненко промотировал идеи арийской расы - Ред.)... Любого человека с бородой вы можете обвинить. Я же с 2013 года ношу бороду. Но на видео у мужчины борода - эспаньолка. Тогда как у меня широкая борода. У человека на видео ровные уши, а я занимался борьбой, у меня сломаны уши. Также у меня все руки в татуировках... Извините, я волнуюсь. Я обязуюсь сотрудничать со следствием. Оказывать полное содействие, любую информация, являться на допросы", - сказал Антоненко на первом суде по избранию меры пресечения.

Что же до Кузьменко, то ее бывший муж Дмитрий (они развелись в 2017 году) сегодня в суде показал, что Юлия в ночь гибели Шеремета до утра была дома. И он находился вместе с ней.

Примет ли суд эти показания как объективные - неизвестно. Все-таки бывший муж - отец ребенка Юлии Кузьменко, и в общем-то заинтересованное лицо.

Вторая линия защиты Кузьменко и "Риффмастера" (прозвище Андрея Антоненко) - это их шапочное знакомство. По словам адвокатов, оба подозреваемых едва друг друга знали, познакомившись случайно. До смерти Шеремета они виделись всего два раза. То есть вряд ли бы смогли спланировать убийство.

Но и здесь появилась неувязка. Адвокат Кузьменко Влад Добош сегодня заявил, что третья встреча у них произошла на следующий день после убийства Шеремета. "Риффмастер" сам позвонил Юлии и пригласил ее на концерт в столичном "Доккер-пабе", который состоялся 21 июля - сразу после гибели журналиста.

Хотя это как раз говорит в пользу версии следствия. Ведь полузнакомых людей вряд ли будут приглашать личным звонком на концерт. Видимо, связь между Антоненко и Кузьменко была более тесной, чем утверждает защитник.

Об этом говорят и "теплые" фото после этого концерта: Антоненко фотографируется с сыном Юлии Кузьменко. То есть с большой вероятностью он друг семьи, а не просто случайный знакомый.

Третий серьезный пробел связан снова с показаниями бывшего мужа. Дмитрий заявил, что в июле 2016 гола у Юлии были проблемы со здоровьем, которые мешали ей надолго отлучаться из дома.

Интересно, что до этого он говорил, как провели всю ночь в аэропорту, ожидая сына из Турции. А накануне Юлия постила фото из Румынии, где находилась в отпуске. Там она каталась "на ухабах" и на моторной лодке.

Выводы

За почти две недели с момента раскрытия дела Шеремета прямых доказательств виновности трех подозреваемых полиция не привела. Хотя косвенные улики действительно серьезны.

В то же время защита пока не смогла привести убедительных свидетельств в пользу невиновности Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Там также только косвенные данные - причем их еще меньше, чем у следствия.

То же, что адвокаты волонтеров пытаются представить как алиби, судом, как видим, пока не принимается - в силу того, что объективно проверить эти алиби невозможно. Пока же свидетельства того, что Кузьменко спала дома с бывшим мужем, а Антоненко был в бане на шашлыках, идут от их друзей и родственников. То есть заинтересованных лиц.

Также стоит отметить, что пока не развивается линия по заказчикам преступления. По крайней мере, силовики на эту тему (кроме намеков Авакова на следующий день после объявления о раскрытии преступления) ничего не говорят.