Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко анонсировал 26 декабря встречу представителей компании, которую он представляет, а также российского "Газпрома" для окончательного согласования контрактов. Об этом Витренко написал в Facebook.

По словам топ-менеджера украинской компании, "Нафтогаз" уже подготовил проекты контрактов, которые остается лишь подписать.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", – написал Витренко в соцсети.

Скриншот: Facebook/ yuriy.vitrenko

Украинская сторона надеется, что все необходимые подписи под документами будут стоять уже 27 декабря. Если этого не произойдет, "Нафтогаз" готов работать и в выходные.

Отметим, что место встречи Витренко не сообщил, но ранее в этом качестве фигурировала столица Австрии Вена.

Ранее "Страна" разбиралась, о чем договорились в Берлине и Минске на переговорах по транзиту Россия и Украина при участии Еврокомиссии.

Мы также публиковали протокол предварительных договоренностей между Украиной и РФ по вопросу транзита газа через территорию нашей страны.