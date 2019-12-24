Медведи в центре реабилитации бурых медведей "Синевир" в Карпатах не могут уснуть из-за теплой погоды. Об этом сообщается на фб-странице пресс-службы Национального природного парка Синевир во вторник, 24 декабря.

"В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапых. Причиной медвежьей бессонницы еще недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - сказано в сообщении.

В центре живут 32 медведя, которые ранее всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Отмечается, что в 2018 году в центре уснула большая часть медведей.

Продолжительность медвежьего сна каждый год зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Как сообщала "Страна", для недопущения пробок во время движения и оперативной расчистки дорог от снега, временно вводится ограничение движения транспорта на дорогах государственного значения в нескольких областях Украины.

Напомним, что по Киеву прошел новогодний парад с белыми медведями и снеговиками.