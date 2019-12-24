Влиятельная газета Financial Times выбрала слово года. Им стало выражение Be water (с английского - Будь водой). Это слоган протестующих в Гонконге, говорится на сайте издания.

Financial Times поясняет, что до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие "собирались как роса", чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция, митингующие "рассеивались как туман", убегая по узким улочкам, когда же их ловили, они были "тверды как лед". Это и есть философия "Будь водой".

Отмечается, что словосочетание стало популярным в начале 1970-х годов благодаря актеру Брюсу Ли, который вырос в Гонконге. "Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку - она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку - она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник - она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг", - говорил Брюс Ли в интервью.

Фото: ft.com

Напомним, что главным цветом 2020 года выбрали классический синий.

Также мы писали о том, что Британский словарь назвал главное словосочетание 2019 года.