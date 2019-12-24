Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказал, что получает в госконцерне всего 4,5 тысяч гривен в месяц. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам бывшего министра экономического развития и торговли Украины, а ныне специалиста по оборонно-промышленному комплексу, он пришел работать за идею, а не за высокий гонорар.

"Сейчас я получаю 4 тысячи 500 грн в месяц. Я разговаривал с наблюдательным советом, и мы решили так, что к следующему заседанию они поработают, посмотрят на наши результаты. А уже потом мы будем это решать... Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему", - заявил чиновник.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Он перечислил первые результаты своей деятельности.

"У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции, другие шаги. Поэтому для меня лично заработная плата не на первом месте, что касается моей деятельности на этой должности", - резюмировал Абромавичус.

Ранее "Страна" писала, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату генеральному директору в 18 раз - до 18,6 млн гривен в год.

Между тем заместитель Абромавичуса Мустафа Найем всего за месяц работы в "Укроборонпроме" заработал больше 300 тысяч гривен.