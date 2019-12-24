Поездка президента Украины Владимира Зеленского и большой официальной делегации Украины во Францию для участия во встрече "Нормандского формата", который проходил 8-10 декабря в Париже, обошлась в 1,6 млн грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос 112-Украина.

“На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн", - сообщили в Госуправделами.

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