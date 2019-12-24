Украина за пять лет транзита российского природного газа получит доход в размере $15 млрд, рассчитывает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол - Ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", – написал министр в своей колонке для издания Экономическая правда во вторник.

По его данным, в пятилетней перспективе Украина получит около 18 миллиарда долларов, из них 3 - живыми деньгами - уже до нового года.



То есть финансовый эффект от газовых договоренностей с РФ перекрывает потенциальные потери Киева при от отказе от иска к "Газпрому" в арбитраже на 12 миллиардов долларов.

Напомним, что в России заявили, что цена за транзит газа через Украину будет фиксированной все 5 лет.

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