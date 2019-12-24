во вторник, 24 декабря, Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Кузьменко до 8 февраля 2020 года.

Согласно материалам дела, Кузьменко непосредственно закладывала взрывное устройство под автомобиль журналиста и приводила бомбу в действие.

Напомним, суд по жалобе адвоката Юлии Кузьменко на ее арест до 8 февраля 2020 года удалось провести со второй попытки - в пятницу на заседание не явились прокуроры. Сегодня в зале суда в течение нескольких часов слушали свидетелей, а тем временем под стенами суда было совершено нападение на журналиста "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. А после этого угрозы поступили и в адрес корреспондента "Страны" Юлии Корзун.

Также мы сообщали, что в заявлении адвоката Кузьменко нашли неувязку про Риффмастера.