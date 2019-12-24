Кабинет министров запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram-канале.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua – официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам много времени. С его помощью можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их "в бумаге" с мокрой печатью", – написал Дубилет.

Чтобы им воспользоваться, нужно ввести код квитанции. "Пока что к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время", – отметил министр.

Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точке предоставления госуслуг, добавил Дубилет.

Фото:t.me

Напомним, что трудовые книжки украинцев станут цифровыми.

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