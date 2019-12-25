Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 декабря. Этот 29-й день лунного цикла считается непростым, поскольку энергия истощается, а нервное напряжение растет.

Овен (20.03 - 21.04)

Возможно, планы путешествия или других активностей придется изменить, однако это не помешает вам найти время, чтобы расслабиться и насладиться этим днем. Это то самое время, которое вы искали, чтобы почитать книги или составить серьезные планы.

Телец (19.04 - 22.05)

Ваш ум сейчас работает невероятно активно. Возможно, требуется принять решение - тогда побудьте в одиночестве некоторое время, чтобы собраться с мыслями. После того, как некоторые проблемы будут решены, может появиться другое дело, требующее вашего участия. У кого-то возникли трудности, и эти люди хотят, чтобы Вы быстро решили проблему.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Вопросы, связанные с семьей, домом или имуществом могут потребовать вашего безраздельного внимания. Это может означать задержку других планов. Выскажите то, что думаете, семье и друзьям. Очень скоро появятся улучшенные и пересмотренные планы. Хорошо, что вы умеете слушать, потому что после того, как выскажетесь, нужно пригласить собеседников высказать их мнение.

Рак (21.06 - 23.07)

Вы любите побыть в одиночестве, и иногда для этого есть подходящее время, но сегодня нужно выделить время и пригласить партнера или близкого друга присоединиться к вашим развлечениям. Вы можете решить, что будете ехать полтора часа в одном направлении, просто чтобы посмотреть, куда вас заведет дорога. Главное – само приключение, а не конечный пункт.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодня некоторые люди могут заявить, что им не нужна ваша помощь, однако если проявить чуть больше внимания, вы увидите, что они очень ценят ваше внимание и интерес. Магнетизм вашей личности очень силен, и вы сумеете уговорить кого угодно на что угодно, так что еще раз взгляните на список своих желаний.

Дева (22.08 - 24.09)

Судьба принесет вам новых друзей. Организация, в которой состоите, или компания, с которой вы общаетесь, может изменить некоторые отношения со старыми знакомыми. Вы можете обнаружить, что у вас с ними появились разные интересы. Возможно, пора избавиться от старых схем и начать двигаться в новом направлении.

Весы (22.09 - 24.10)

Групповое собрание в середине дня даст вам возможность встретить новых людей и получить удовольствие от новых знакомств. Это может быть собрание по планированию предстоящего мероприятия. Возможно, планируется нечто грандиозное, и вы сумеете предложить что-то новое и полезное.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Уверенность в себе сегодня работает в вашу пользу. Но, возможно, вам стоит провести некоторое время вдали от близких людей, чтобы собраться с мыслями. Выйдите из дома и погуляйте пешком, отправьтесь на каток или просто уединитесь и послушайте музыку по радио или в плейере.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Разочарование из-за денег прояснится очень скоро, а пока отложите крупные покупки на некоторое время. Сейчас вы очень активно настроены, однако нужно очень осторожно использовать эту энергию. Если направить ее в правильное русло, то вы добавите искры своей личности. Если же использовать ее неправильно, это станет причиной головной боли.

Козерог (21.12 - 21.01)

Хороший друг или советчик поделится с вами идеями по решению проблем, с которыми вы можете столкнуться в скором времени. Поделитесь своими планами с близкими людьми. Вы готовы к последнему рывку перед праздниками, так что сегодня можете захотеть на время забыть о работе. Угостите друга обедом или сходите в кино.

Водолей (20.01 - 19.02)

Сегодняшний день благоприятен для деловых переговоров. Возможны противоречия между разными сферами вашей жизни, которые обычно находятся в равновесии. Может быть, речь идет о профессиональной и личной сфере, логике и эмоциях или сознании и подсознании.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Вы очень чувствительны к мыслям и чувствам окружающих и можете предложить свои услуги тем, кто в них нуждается. Недостаток силы воли сегодня обусловлен сочувствием ко всем, с кем вы столкнетесь. Во второй половине дня благоприятным будет поход за покупками, во время которого вы приобретете подарки и открытки для всех окружающих.