Кабинет Министров разрешил подросткам 14-16 лет пересечение админграницы Крыма с Херсонской областью по упрощенной системе. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабмина во вторник.

"Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче смогут получать его в Украине", - написал Гончарук.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

В случае дальнейшего путешествия ребенка за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Фото: web.telegram.org

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