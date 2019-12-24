В Кабмине занялись зарплатами чиновников. 24 декабря правительство утвердило сразу несколько постановлений об оплате труда госслужащих и других работников госучреждений (патронатной службы, администрации секретариата Кабмина, парламента и пр.) Нововведений несколько.

Во-первых, в постановлении закреплена норма, что оклад чиновники не может быть ниже двух прожиточных минимумов, что в следующем году составит порядка 4,2 тысячи гривен. Но это если не будут повышать сам прожиточный минимум, а такие идеи есть. Его могут пересмотреть до "реального уровня" - 4,3 тысяч гривен в месяц. В этом случае минимальные оклады в госструктурах вырастут уже до 8,6 тысяч гривен, что намного выше, чем минимальная зарплата в среднем по стране (4,7 тысяч гривен в 2020 году).

Примечательно, что в новом постановлении оклад госслужащих привязали именно к прожиточному минимуму, от привязки которого к другим выплатам (в том числе, зарплатам бюджетников, социальным выплатам и пр.) сейчас пытаются избавиться. Все социальные выплаты, к примеру, планируется привязать к некой "базовой величине", которую будет ежегодно устанавливать Кабмин. То есть, если прожиточный минимум вырастет, выплаты все равно не изменятся. Но в вопросе зарплат чиновников от "базовой величины" почему-то решили отказаться.

"Два прожиточных минимума - это будет базовый оклад, на который затем начисляются другие выплаты - премии, за выслугу лет и пр. До сегодняшнего дня такой базой был один прожиточный минимум", - пояснил "Стране" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Во-вторых, поменяли саму модель - если сейчас в качестве базовой величины берется оклад по тарифной сетке в зависимости от ранга госслужащего и умножается на определенный коэффициент, то в новом постановлении Кабмина зафиксированы конкретные суммы. А самих чиновников поделили на категории и подкатегории. И для каждой - своя зарплата.

К примеру, руководители госорганов (категория А), которым платили по коэффициенту 6, 81, теперь могут претендовать на 37,8 тысяч гривен. Но это только если речь идет об аппарате Верховной Рады, Кабина, СНБО и др. В министерствах цифра другая — 33,6 тысячи гривен. А в органах областного значения — 29,4 тысячи. Раньше разбивки на такие подкатегории не было.

Всего категорий несколько — от А до В и в каждой еще по несколько подкатегорий.

А — это чиновничье элита — руководство высших госучрежденний, парламента, Кабмина и пр. А1 и А2 — их заместители, Б (Б1, Б2)— руководители структурных подразделений, разного уровня, В (с подкатегориями В1, В2, В3) — ведущие и рядовые специалисты.

"Поделили чиновников на категории и обновили сетку окладов в рамках принятого недавно закона о госслужбе (проект №2260), хотя, правда, президент его еще не подписал. Это делается для дифференциации госслужащих и их более справедливой оценки, так сказать, в рамках "осовременивания". И, якобы, это должно повысить конкурентоспособность госорганов в борьбе за лучших специалистов". Но смущает, что нет расчетов — как изменятся потребности в финансировании при новых зарплатах. Указано, что все происходит в рамках уже выделенного бюджета, но видно, что по некоторым категориям прибавки все таки будут", — говорит Забловский.

В-третьих, придумали свою зарплатную схему для патронажных служб и работников на обслуживании госорганов, на которых закон о госслужбе не распространяется.

Скажем, главе секретариата Верховной Рады будут платить с коэффициентом 4,2 (на него умножат базовый оклад в два прожиточных минимума, то есть, всего — 17640 гривен при условии, если прожиточный минимум не будут повышать).

Его заместитель будет оцениваться по коэффициенту 4,12, пресс-секретарь председателя Верховной Рады — по коэффициенту 3,76- 3,97, руководитель секретариата фракции — 4,05. Ниже всего коэффициент у консультанта секретариата фракции — всего 1,65.

У людей президента оклады будут выше. Так, помощники и советники Зеленского "тарифицируются" по коэффициенту 4,46, а это больше 18,7 тысяч гривен с нового года.

Руководитель патронажной службы получит зарплату с коэффициентом 4,26, а референт — 2, 55.

В СНБО по самому высокому коэффициенту (4,26) будут оплачивать руководителя службы секретаря СНБО, а по самому низкому (2,75) - помощника его заместителя.

В Кабмине самым "дорогим" может оказаться уполномоченный по правам лиц с инвалидностью — ему установили оклад с коэффициентом 4,46, то есть на уровне советников президента, а это больше 18,7 тысяч гривен в месяц.

Руководитель патронажной службы Кабмина может претендовать на зарплату по коэффициенту от 4,05 до 4,26 (до 17,9 тысяч).

Пресс-секретарь, руководитель Протокола, советники премьер-министра — по коэффициенту от 3,76 до 3,97 (от 15,8 до 16,7 тысяч).

В других госорганах зарплаты будут зависеть не только от должности, но и от уровня учреждения.

К примеру, руководитель патронажной службы учреждения национального уровня может претендовать на коэффициент 3,75-4,12, если он курирует одну или несколько областей, в том числе, Киев — 2,55-2,7, а для райцентров коэффициент и вовсе снизили до 1,93-2,13.

В судебной системе по самым высоким коэффициентам идут работники Высшего совета правосудия, Конституционного суда, Верховного суда, Офиса генпрокурора. К примеру руководителю патронажной службы посчитают зарплат по формуле оклад умножить на 4,26 (17,9 тысяч). Пресс-секретарю — с коэффициентом 2,24.

Его коллеги из апелляционных, окружных, административных судов получат меньше — по коэффициенту 1,36, а из местный и общих судов — 1,14.

Но будут еще надбавки за интенсивность труда.

Так, за выполнение особо важной работы предусмотрена надбавка в размере 100% от должностного оклада. То есть, советники президента вместо 18,7 тысяч могут претендовать уже на 37,4 тысячи.

Будут еще премии, но их детально в постановлении не расписывали, указано лишь, что деньги распределят по внутренним правилам учреждения и в рамках доступного финансирования.

Еще одна строка доходов — материальная помощь: на решение социально-бытовых проблем. Ее размер также может достигать среднемесячной зарплаты.

Отдельно заплатят за выслугу лет: больше 3 лет — плюс 10%, больше 5 - 15%, больше 25 лет — плюс 40% к окладу.

Ну и к отпуску — помощь на оздоровление в размере среднемесячной зарплаты. То есть, собрав все эти доплаты, вполне можно выйти и на 100 тысяч гривен. Получается неплохая сумма, даже выше, чем может получать специалист аналогичного уровня в коммерческой компании.

У специалистов, работающих на обслуживании госучреждений, зарплаты ниже, чем у советников и патронатных служб. По самому большому коэффициенту (3,26) будут платить начальнику управления админзданий Кабмина и парламента. А консультанты, статистики, работники архивов и вовсе будут почти на минималке — для них коэффициенты не выше 1,22. Стенографистам и вовсе поставили коэффициент только 1,08, что деньгах — чуть больше 4,5 тысячи гривен в месяц.

Надбавки за высокие достижения в труде — максимум 50% от оклада, но также есть премии, материальная помощь (все это в размере до среднемесячной зарплаты).