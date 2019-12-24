Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской ОГА Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он на заседании Верховной Рады по развитию громад и территорий во вторник, 24 декабря.

Они оба были назначены на эти должности указами 5 июля.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских (ТМ Торговый дом Bondarenko).

Игорь Бондаренко. Фото: pmg.ua

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Маркиян Мальский. Фото: Depo.ua

В октябре мы разбирались, почему Зе-команда медлит со сменой главы КГГА и что происходит с Ткаченко.

Тогда в Кабмине согласовали кадровую перестановку в пяти областях.

Напомним, что Владимир Зеленский также подписал закон о защите бизнеса от ряда проверок.