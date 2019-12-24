Тренера национальной сборной по подводному спорту и подводной деятельности, которую задержали в июне этого года, будут судить за получение взятки и растрату средств. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

В ходе расследования было установлено, что главный тренер при посредничестве представителя общественной организации требовала и получила от тренера одной из частных спортивных школ неправомерную выгоду в размере 20 000 гривен за включение двух спортсменов в состав официальной делегации нацсборной для участия в соревнованиях в Греции.

Кроме того, следствие установило, что тренер якобы совершила растрату бюджетных средств в размере 141 000 гривен, находясь на спортивном мероприятии в Берлине в 2018 году.

Фото: facebook.com

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