Страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом, если Россия предпримет попытку нарушить суверенитет Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угроза им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко.

ПРи этом Лукашенко считает, что подобная "головная боль" России не нужна.

"Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", - добавил Лукашенко.

"Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре "котла". Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", заявил президент Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко призвал Россию заплатить Беларуси за Чернобыльскую трагедию.

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