Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что испытывает страх перед перспективой прихода к власти радикальных националистов в Украине. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Отмечается, что об этой теме президент заговорил, рассуждая о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это не добавит безопасности региону, создав угрозы для Минска и Москвы. "Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", — сказал он. В то же время президент отметил, что вступление Украины в НАТО не самая большая угроза, которая может исходить из Киева.

Как он отметил, было бы хуже, если к власти пришли радикальные националисты, получив тем самым доступ ко всему оружию в стране. По его словам, о существовании таких сил в Украине знают все, но сказать, являются ли они меньшинством или население поддерживает их идеи, представляется сложным. По его словам, приход таких людей к власти "будет страшнее, чем НАТО".

До этого Лукашенко заявил, что западные страны и НАТО обязательно отреагируют, если Россия попытается нарушить суверенитет Беларуси. Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.

Напомним, курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. В декабре стало известно, что такую политику поддерживают более половины населения Украины. При этом 18 процентов украинцев высказывают мнение о необходимости внеблокового статуса Украины, 9 процентов — выступают за военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Россию заплатить Беларуси за Чернобыльскую трагедию.

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