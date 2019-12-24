Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в случае переизбрания на должность главы государства в 2020 году - реализовывать все "дорожные карты" по интеграции с Россией. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Всё, о чем мы договоримся с Россией, будет реализовано", - цитирует Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что планируемая интеграция не уменьшает суверенитет обоих стран.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Александр Лукашенко предложил к 20-летию соглашения принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". В 2018 году было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко 20 декабря заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что концептуально договорился с российской стороной по поставкам энергоносителей.

Напомним, что в начале декабря он попросил у Владимира Путина уравнять цены на газ и нефть для обеих стран, иначе "союзного государства не будет".