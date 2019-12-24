Сумма в платежках украинцев за тепловую энергию уже в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает "Интерфакс-Украина".

Глава правительства уточнил, что это произойдет за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.

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