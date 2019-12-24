Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая", а топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов. Об этом он сказал в интервью Лиге.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сказал он.

На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр - от 5 до 10 000 долларов".

Напомним, что жаловавшийся на маленькую зарплату Милованов получил в ноябре 80 тысяч, а его замы - в 2,5 раза больше.

Также "Страна" разбиралась, за что живут министры Милованов и Малюська, которые жаловались на маленькие зарплаты.