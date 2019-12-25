25 декабря отмечают католическое Рождество. Это главный праздник года в Европе и США. В Украине он стал официальным с 2017 года, его включили в перечень государственных выходных. Собрали открытки, картинки, поздравления и информацию о главных традициях праздника.
Интересные факты о праздновании Рождества 25 декабря
- В конце декабря язычники праздновали солнцеворот или рождение нового солнца в день зимнего солнцестояния, после чего день постепенно становился длиннее. Многие из этих традиций перекочевали в христианское Рождество, например, украшение домов омелой, подарки друг другу.
- Настоящим гимном Рождества в США стала песня "Carol of the Bells" - это адаптация украинского "Щедрика", записанная композитором Николаем Леонтовичем. В Америке произведение впервые было исполнено в 1921 году на концерте в Карнеги-Холле. Песня стала настолько популярной, что спустя 15 лет на радио NBC сочинили английский вариант текста, закрепив в нем образ перезвона колокольчиков, который напоминает мелодия.
- Христиане западного обряда и православные отмечают Рождество в разные дни, потому что католики перешли на григорианский календарь, а православные отмечают рождение Христа по юлианскому.
- Один из самых известных персонажей на Рождество - Санта-Клаус, который приносит подарки детям. Он везет добро на упряжке оленей, а помогают ему помощники эльфы. При этом знаменитого оленя Рудольфа придумали американские рекламщики в 20-30-х годах ХХ века.
- Символ Рождества - вертеп. Это фигурки людей и овечек, которые повторяют сцену рождения Христа в яслях.
- Основное событие на католическое Рождество - обед 25 декабря, на который старается собраться вся семья. На стол традиционно подают запеченного гуся или индюшку.
- Согласно опросам, около 7% украинцев отмечают Рождество 25 декабря.
Открытки и поздравления с Рождеством
Обычно принято желать счастливого и веселого Рождества - Merry Christmas.
В день веселый Рождества
Я желаю волшебства.
Радость постучится в двери,
Чтобы в чудо ты поверил.
В зимний рождественский вечер
Пусть зажигаются свечи.
В доме семья соберется,
Каждый пускай улыбнется.
Мира, здоровья, достатка,
веры, любви без остатка.
Пусть сегодня сбываются мечты. Счастливого Рождества!
Поздравляю с Рождеством,
Пусть оно придет с добром.
Принесет любовь и счастье,
Отведет от вас ненастья.
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