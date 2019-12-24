Бывший муж подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил в суде, что в ночь перед взрывом автомобиля журналиста он ночевал с экс-супругой в одной квартире. По его словам, она никуда не отлучалась.

Отметим, что новый свидетель в суде - это Дмитрий Кузьменко, хирург больницы "Феофания" и бывший муж Юлии Кузьменко, с которым они были женаты с 2004 по 2017 год.

Как заявил новый свидетель, он вместе с Юлией 18-19 июля встречал в аэропорту сына. По словам Дмитрия, в тот период у Юлии были проблемы со здоровьем. "Не озвучивай", - попросила его бывшая жена с места. Тогда он уточнил, что эти проблемы мешали ей надолго отлучаться из дома.



Напомним, сегодня в Апелляционном суде рассматривают жалобу защиты Юлии Кузьменко на арест до 8 февраля 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что журналистке "Страны" угрожают на суде по апелляции Кузьменко.

Также мы сообщали, что в заявлении адвоката Кузьменко нашли неувязку про Риффмастера.