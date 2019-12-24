На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором сейчас рассматривают апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменеко, напали на журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Об этом сообщили в команде интернет-сайта. Мы ведем прямой репортаж о происходящем.

"На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко. На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович, у вас будет работать закон или зачем вас выбирали?" - говорится на фб-странице заместителя главного редактора издания Ольги Шарий.

В ходе того же судебного заседания поступили угрозы и в адрес журналистки "Страны".

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

Как сообщала "Страна", на заседании Апелляционного суда Киева, который сегодня рассматривает жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в словах адвоката Влада Добоша обнаружилось противоречие.