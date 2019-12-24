Журналист "Страны" Юлия Корзун, которая сейчас находится на суде в деле Шеремета по апелляции Юлии Кузьменко, получает угрозы в свой адрес.

В частности, пришедшие на суд сторонники Кузьменко сообщили журналистке, что "сейчас Кучера (журналист Шарий.нет Дмитрий Кучер - Ред.) бьют и ее очень ждут".

Отметим, что тем временем в команде Шарий.net сообщили, что избили журналиста их издания: "На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочей. Окружила тусовка вместе со Стерненко (Сергей Стерненко - одесский националист, убивший ранее человека - Ред.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция", - написала Ольга Шарий.

В свою очередь, главред "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook призвал власти "немедленно обеспечить безопасность журналистов и прекратить беспредел".

"Это настоящий позор, что такое допускается. Понимаем, что этот призыв вряд ли будет услышан, а потому постараемся обеспечить безопасность наших журналистов своими силами", - написал он.

Скриншот: Facebook/Игорь Гужва

Напомним, сейчас в Апелляционном суде рассматривается жалоба на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Следить за процессом вы можете в нашем материале.

Волонтера АТО Юлию Кузьменко арестовали 13 декабря. Ее подозревают в причастности к подрыву журналиста Павла Шеремета 20 июля 2017 года. По данным следствия, она могла быть той женщиной с видео, которая подложила взрывчатку под авто. Сама Кузьменко причастность отрицает и уверяет, что не знала о журналисте.

Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Защита Кузьменко подала апелляцию, которая и рассматривается в судебном порядке.