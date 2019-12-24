Кабинет министров Украины назначил заместителем министра здравоохранения экс-первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Виктора Ляшко, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в Тelegram-канале.

Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.

Виктор Ляшко. Фото: telegraf.com.ua

Кроме того правительство назначило госсекретарем Минздрава Инну Солодку, которая ранее возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Фото: t.me

4 сентября Кабмин уволил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая руководила ведомством с лета 2016 года, и ее заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Должность министра здравоохранения заняла Зоряна Скалецкая.

Напомним, что замминистра здравоохранения Качурец разочаровалась и объявила об отставке.

Также "Страна" разбиралась, почему в начале декабря произошел бунт в Минздраве и приведет ли он к смене министра.