Во вторник, 24 декабря, президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Министерства обороны рассказал о разговоре посла Польши и Гитлера о насильственных действиях в отношении еврейского населения, в частности планов принудительного выселения в Африку.

Он имел место в 30-х года ХХ века, перед началом Второй мировой войны и стал известен благодаря взятым Красной Армией в качестве трофеев документам.

Среди прочего, он раскритиковал посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

"Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве", - сказал Путин, добавив, что выселение евреев в африканские колонии в тогдашних условиях фактически означало бы их уничтожение.

Мы разбирались, что такое Мюнхенский сговор, который запустил Вторую Мировую войну. Он был подписан 30 сентября 1938 года Гитлером, Муссолини, премьером Британии Чемберленом и его коллегой из Франции Даладье.

Также "Страна" писала о пакте Молотова-Риббентропа, по которому в состав Украины влились шесть нынешних западноукраинских областей.

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