Беларусь может прибегнуть к альтернативной реверсной закупке нефти и газа через Польшу. Такое заявление сделал сегодня президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"А как можно организовывать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем", - посетовал президент Беларуси.

По его словам, во время последних переговоров с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, однако предупредил, чтобы на него не обижались, если он начнет искать альтернативный вариант.

Лукашенко отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать ее у ОАЭ или США.

Также Алексендр Лукашенко напомнил, что Беларусь - третий крупный потребитель российского газа после Германии и Италии.

"Вы хотите этот рынок потерять? Нет", - добавил белорусский президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин рассказал, чего хочет от Беларуси в обмен на дешевый газ.

Также мы сообщали, что епо словам Лукашенко, Беларусь и Россия договорились о поставках энергоносителей.





